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06:53 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке прошло заседание эвакуационной комиссии города

Следующее заседание комиссии состоится в ноябре.

В четверг, 5 октября, в администрации краевой столицы прошло заседание эвакуационной комиссии под председательством заместителя главы администрации города Владивостока Сергея Черкасова. В совещании приняли участие сотрудники городской администрации, УМВД города и управления ГО и ЧС. Совещание было посвящено прошедшей во Владивостоке Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Всероссийская тренировка по гражданской обороне прошла слажено на базе детского оздоровительного лагеря “Ритм-10” и на территории автомобильного завода ООО “МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчинг Рус”. Главная цель прошедших учений — совершенствование практических навыков руководителей гражданской обороны и проверка готовности различных ведомств и служб к ликвидации возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций», — отметил Сергей Черкасов.

По словам секретаря эвакуационной комиссии Владивостокского городского округа Татьяны Масленниковой, мероприятия Всероссийской штабной тренировки проходят на территории всего Приморского края, в том числе во Владивостоке, в соответствии с поручением правительства России. Каждый год места проведения штабных тренировок меняются, чтобы для обучения жителей и руководителей предприятий было охвачено как можно больше территорий.

Следующее заседание городской эвакуационной комиссии состоится в ноябре. На нем будут подведены итоги работы комиссии в 2017 году.

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