Названа польза отказа от секса

Статья специалистов опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior.

Исследование состояло из двух этапов. В первом приняли участие 185 добровольцев, включая 90 мужчин и 95 женщин в возрасте от 18 до 68 лет. На основе результатов опроса ученые оценили SCSS — показатель готовности человека заняться сексом по желанию партнера. Кроме того, была определена другая характеристика — SCSN. Она показывала, как часто испытуемый готов был отказаться от полового акта ради партнера, который был «не в настроении». В том случае если он настаивал на близости, а партнер отказывался, оценивался уровень удовлетворенности от отношений.

Отмечается, что люди с высоким SCSN менее негативно реагировали на отказ партнера заниматься сексом и были в большей степени удовлетворены отношениями. Это не зависело от пола человека.