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14:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа польза отказа от секса

Канадские ученые выяснили, что отказ от секса ради партнера улучшает отношения между людьми в паре.

Статья специалистов опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior.

Исследование состояло из двух этапов. В первом приняли участие 185 добровольцев, включая 90 мужчин и 95 женщин в возрасте от 18 до 68 лет. На основе результатов опроса ученые оценили SCSS — показатель готовности человека заняться сексом по желанию партнера. Кроме того, была определена другая характеристика — SCSN. Она показывала, как часто испытуемый готов был отказаться от полового акта ради партнера, который был «не в настроении». В том случае если он настаивал на близости, а партнер отказывался, оценивался уровень удовлетворенности от отношений.

Отмечается, что люди с высоким SCSN менее негативно реагировали на отказ партнера заниматься сексом и были в большей степени удовлетворены отношениями. Это не зависело от пола человека.

Во второй части исследования приняли участие 255 семейных пар, для которых также оценивались SCSS и SCSN, степень сексуального удовлетворения, желания, а также готовность понять точку зрения партнера в том случае, если тот не согласен с точкой зрения респондента. Оказалось, что женщины в большей степени нуждались в человеке с высоким SCSN, чем мужчины. Ученые связывают это с тем, что у пар появляются дети и матери больше сил и энергии тратят на своего ребенка.

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