Снежные выходные ожидаются в Иркутской области
По региону пронесется порывистый ветер.
По региону пронесется порывистый ветер.
Снежно будет в Иркутской области в ближайшие сутки.
По прогнозам Гидрометцентра, 7 и 8 октября местами по региону ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Кроме того, в выходные в Приангарье пронесется ветер с порывами до 13−16 м/с.
Ночью в субботу столбик термометра зафиксируется на -1,-6 градусах, при прояснении на -7,-12 градусах. Днем потеплеет до +3, +8 градусов, местами до -1 градусов.
В воскресенье в темное время суток будет -2,-7 градусов, при прояснении -8,-13 градусов. Днем воздух прогреется до +2, +7 градусов, местами до -2 градусов.