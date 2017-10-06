Снежные выходные ожидаются в Иркутской области

Источник: Агентство «Москва»

Снежно будет в Иркутской области в ближайшие сутки.

По прогнозам Гидрометцентра, 7 и 8 октября местами по региону ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Кроме того, в выходные в Приангарье пронесется ветер с порывами до 13−16 м/с.

Ночью в субботу столбик термометра зафиксируется на -1,-6 градусах, при прояснении на -7,-12 градусах. Днем потеплеет до +3, +8 градусов, местами до -1 градусов.