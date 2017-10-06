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07:23 (мск), источник: АиФ Иркутск

Снежные выходные ожидаются в Иркутской области

По региону пронесется порывистый ветер.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 78% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Снежно будет в Иркутской области в ближайшие сутки.

По прогнозам Гидрометцентра, 7 и 8 октября местами по региону ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Кроме того, в выходные в Приангарье пронесется ветер с порывами до 13−16 м/с.

Ночью в субботу столбик термометра зафиксируется на -1,-6 градусах, при прояснении на -7,-12 градусах. Днем потеплеет до +3, +8 градусов, местами до -1 градусов.

В воскресенье в темное время суток будет -2,-7 градусов, при прояснении -8,-13 градусов. Днем воздух прогреется до +2, +7 градусов, местами до -2 градусов.

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