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08:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Дикие утки прилетели на озеро в Новосибирский зоопарк

Работники зоопарка насчитали более 200 уток, которые прилетели передохнуть и отправиться дальше в путь, рассказали в зверинце.

Дикие утки прилетели на озеро в Новосибирский зоопарк, об этом сообщает пресс-служба зоосада.

На Лебедином озере остановились передохнуть около 200 серых уток.

«Это такое зрелище! Утки — птицы довольно громкие, даже когда между собой переговаривается пара птиц, их хорошо слышно. А тут, представляете, две сотни голосов и шум крыльев!», — рассказали в зоопарке.

Птицы останавливаются здесь пролетом с 2009 года. Весной того года зоопарк расчистил естественный водоем, и после многолетнего перерыва на него стали возвращаться птицы. Еда, отдых и снова в дорогу. Но осенний пролет растянут по времени, не все птицы летят разом. Поэтому в октябре на Лебедином озере дикие утки будут частыми постояльцами. В основном это стаи серых уток. По данных орнитологов представители данного вида, гнездящиеся в Сибири, зимы проводят в Китае.

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