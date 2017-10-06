Сегодня в середине дня изменятся маршруты столичного общественного транспорта

Он пройдет на площади Великого национального собрания, которая до 11-ти вечера воскресенья превратиться в пешеходную зону.



Троллейбусы № 1, 4, 5, 8, 22 и автобусы № 9, 11, 17, 46 и 122 будут курсировать по улице Букурешть.