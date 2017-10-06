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08:30 (мск), источник: Publika.md

Сегодня в середине дня изменятся маршруты столичного общественного транспорта

Сегодня в середине дня изменятся маршруты столичного общественного транспорта. Троллейбусы и автобусы перенаправляют в связи с проведением Национального дня вина.

Источник: Publika.md

Он пройдет на площади Великого национального собрания, которая до 11-ти вечера воскресенья превратиться в пешеходную зону.

Троллейбусы № 1, 4, 5, 8, 22 и автобусы № 9, 11, 17, 46 и 122 будут курсировать по улице Букурешть.

30-й троллейбус и 5-й автобус перенаправят на прилегающие улицы.

Водителям рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки.

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