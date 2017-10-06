Лауреата Нобелевской премии мира объявят сегодня в норвежской столице Осло
Лауреата Нобелевской премии мира объявят сегодня в норвежской столице Осло.
Лауреата Нобелевской премии мира объявят сегодня в норвежской столице Осло.
Среди кандидатов — папа Франциск, Федерика Могерини и Мохаммад Джавад Зариф. Всего в этом году на премию мира претендуют 318 кандидатов, в том числе 103 организации.
В прошлом году этой награды удостоился президент Колумбии Хуан Мануэл Сантос. Он получил премию за усилия, направленные на завершение продолжавшейся более полувека гражданской войны, жертвами которой стали свыше 200 тысяч человек.
Церемония награждения лауреатов, по традиции, пройдёт 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля.