Лауреата Нобелевской премии мира объявят сегодня в норвежской столице Осло.

Источник: Publika.md

Среди кандидатов — папа Франциск, Федерика Могерини и Мохаммад Джавад Зариф. Всего в этом году на премию мира претендуют 318 кандидатов, в том числе 103 организации.

В прошлом году этой награды удостоился президент Колумбии Хуан Мануэл Сантос. Он получил премию за усилия, направленные на завершение продолжавшейся более полувека гражданской войны, жертвами которой стали свыше 200 тысяч человек.