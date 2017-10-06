Тайваньская бариста прославилась 3D-рисунками на кофе
Вам капучино с тараканом или пауком? Может, вы хотите добавить черепашку? Тайваньская бариста Куай Фань Чанг создает удивительные 3D-рисунки из пенки на кофейных напитках.
Вам капучино с тараканом или пауком? Может, вы хотите добавить черепашку? Тайваньская бариста Куай Фань Чанг создает удивительные 3D-рисунки из пенки на кофейных напитках.
Местные жители и туристы спешат в кофейню My Cofi только ради художеств Куай Фань. Она создает на кофейной пене «живых» объемных тварей: пауков, тараканов, сороконожек, комаров.
Бариста умеет рисовать не только насекомых. В ее коллекции есть черепашка, портрет собаки одного из клиента и кот. Выглядят ее творения убедительно и их можно съесть: Чанг посыпает их шоколадом и украшает джемом, если требует «жанр».
У Куай Фань богатый опыт и твердая рука: она уже 14 лет работает в этой сфере и My Cofi — ее личный бизнес. Популярность ей принесли именно 3D-рисунки, которые она выполняет, в том числе, и на заказ.
В прошлом месяце художественные зарисовки тайваньской бариста стали популярны среди пользователей Facebook. Сначала по сети распространились фото, а потом и видео. Дела пошли в гору. Даже те гости, кто боялись тараканов и пауков, заказывали себе «пенных» насекомых на свой страх и риск.
Однажды в кофейню зашла покупательница, которая попросила Чанг украсить капучино изображением своего питомца. Никогда прежде не рисовавшая животных бариста согласилась. Все прошло успешно, и теперь бариста рисует еще и домашних животных.
Полюбоваться работами бариста можно в Instagram и на Facebook.