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08:43 (мск), источник: Моя Планета

Тайваньская бариста прославилась 3D-рисунками на кофе

Вам капучино с тараканом или пауком? Может, вы хотите добавить черепашку? Тайваньская бариста Куай Фань Чанг создает удивительные 3D-рисунки из пенки на кофейных напитках.

Местные жители и туристы спешат в кофейню My Cofi только ради художеств Куай Фань. Она создает на кофейной пене «живых» объемных тварей: пауков, тараканов, сороконожек, комаров.

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Бариста умеет рисовать не только насекомых. В ее коллекции есть черепашка, портрет собаки одного из клиента и кот. Выглядят ее творения убедительно и их можно съесть: Чанг посыпает их шоколадом и украшает джемом, если требует «жанр».

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У Куай Фань богатый опыт и твердая рука: она уже 14 лет работает в этой сфере и My Cofi — ее личный бизнес. Популярность ей принесли именно 3D-рисунки, которые она выполняет, в том числе, и на заказ.

На каждую чашку у нее уходит 15 минут, а сам напиток стоит от $6,5 до $31. Труд мастера соответствует цене.

В прошлом месяце художественные зарисовки тайваньской бариста стали популярны среди пользователей Facebook. Сначала по сети распространились фото, а потом и видео. Дела пошли в гору. Даже те гости, кто боялись тараканов и пауков, заказывали себе «пенных» насекомых на свой страх и риск.

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Однажды в кофейню зашла покупательница, которая попросила Чанг украсить капучино изображением своего питомца. Никогда прежде не рисовавшая животных бариста согласилась. Все прошло успешно, и теперь бариста рисует еще и домашних животных. Как-то раз ей даже пришлось нарисовать покойного кота одной из клиенток, передает The Daily Mail.

Полюбоваться работами бариста можно в Instagram и на Facebook.

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