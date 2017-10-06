На ВСЖД проверяют переезды — особое внимание тем, где случались ДТП

Источник: Вести Иркутск

Исправность сигнализации, качество стыковки железной и асфальтовой дорог, наличие предупреждающих знаков. Специально созданная на ВСЖД комиссия уже месяц обследует переезды в Иркутской области и Республике Бурятия. В этот раз объекты — в Чунском районе.

— Мы стараемся привлекать в работу данных комиссий ГИБДД органы местного самоуправления, местные администрации, муниципальные образования, чтобы эта комиссия могла принять какие-то решения на определённом участке, — говорит заместитель начальника ВСЖД по работе с органами власти Александр Парщиков.

Особое внимание переездам, где случались ДТП. Несмотря на профилактику, в 2017 году количество происшествий выросло в полтора раза. А это — 8 аварий. Кстати, здесь, в Чунском районе, на 140-м километре участка Чуна — Сосновые Родники на один опасный объект скоро станет меньше.

— Данный переезд убрать, в связи с чем обеспечить большую безопасность. Закрытие данного переезда никак не должно повлиять на местное население, потому что альтернатива проезда будет, и проезд будет обеспечиваться во все необходимые места, — говорит ведущий специалист администрации Чунского района Дмитрий Чистяков.