На ВСЖД проверяют переезды — особое внимание тем, где случались ДТП
8 аварий с начала года произошло на железнодорожных переездах в Иркутской области. Специальная комиссия сейчас обследует эти объекты и проводит профилактические работы.
8 аварий с начала года произошло на железнодорожных переездах в Иркутской области. Специальная комиссия сейчас обследует эти объекты и проводит профилактические работы.
Исправность сигнализации, качество стыковки железной и асфальтовой дорог, наличие предупреждающих знаков. Специально созданная на ВСЖД комиссия уже месяц обследует переезды в Иркутской области и Республике Бурятия. В этот раз объекты — в Чунском районе.
— Мы стараемся привлекать в работу данных комиссий ГИБДД органы местного самоуправления, местные администрации, муниципальные образования, чтобы эта комиссия могла принять
Особое внимание переездам, где случались ДТП. Несмотря на профилактику, в 2017 году количество происшествий выросло в полтора раза. А это — 8 аварий. Кстати, здесь, в Чунском районе, на 140-м километре участка Чуна — Сосновые Родники на один опасный объект скоро станет меньше.
— Данный переезд убрать, в связи с чем обеспечить большую безопасность. Закрытие данного переезда никак не должно повлиять на местное население, потому что альтернатива проезда будет, и проезд будет обеспечиваться во все необходимые места, — говорит ведущий специалист администрации Чунского района Дмитрий Чистяков.
Сейчас заканчивается строительство путепровода через железнодорожные пути. А вот остальные переезды пока останутся. А это значит, говорят представители железной дороги, что профилактическую работу они продолжат. Но эффекта от неё будет больше, если и сами водители станут смотреть по сторонам и соблюдать правила дорожного движения.