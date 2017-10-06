Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Эксперт: США нужно бежать ускоренным темпом, чтобы догнать Россию
В Крыму на учениях уничтожили корабль «Утесом»
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
10Учителя при власти
12Взрыв военных складов под Винницей
08:19 (мск), источник: Вести Иркутск

На ВСЖД проверяют переезды — особое внимание тем, где случались ДТП

8 аварий с начала года произошло на железнодорожных переездах в Иркутской области. Специальная комиссия сейчас обследует эти объекты и проводит профилактические работы.

Источник: Вести Иркутск

Исправность сигнализации, качество стыковки железной и асфальтовой дорог, наличие предупреждающих знаков. Специально созданная на ВСЖД комиссия уже месяц обследует переезды в Иркутской области и Республике Бурятия. В этот раз объекты — в Чунском районе.

— Мы стараемся привлекать в работу данных комиссий ГИБДД органы местного самоуправления, местные администрации, муниципальные образования, чтобы эта комиссия могла принять какие-то решения на определённом участке, — говорит заместитель начальника ВСЖД по работе с органами власти Александр Парщиков.

Особое внимание переездам, где случались ДТП. Несмотря на профилактику, в 2017 году количество происшествий выросло в полтора раза. А это — 8 аварий. Кстати, здесь, в Чунском районе, на 140-м километре участка Чуна — Сосновые Родники на один опасный объект скоро станет меньше.

— Данный переезд убрать, в связи с чем обеспечить большую безопасность. Закрытие данного переезда никак не должно повлиять на местное население, потому что альтернатива проезда будет, и проезд будет обеспечиваться во все необходимые места, — говорит ведущий специалист администрации Чунского района Дмитрий Чистяков.

Сейчас заканчивается строительство путепровода через железнодорожные пути. А вот остальные переезды пока останутся. А это значит, говорят представители железной дороги, что профилактическую работу они продолжат. Но эффекта от неё будет больше, если и сами водители станут смотреть по сторонам и соблюдать правила дорожного движения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Селфи с расчлененкой: как были пойманы краснодарский людоед и его жена
У датского изобретателя, подозреваемого в убийстве журналистки, нашли видео с обезглавливанием женщин
СК: число погибших в ДТП под Владимиром возросло до 17 человек
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
Минобороны РФ: ИГ контролирует менее 10% территории Сирии
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» будут частично переданы другим перевозчикам
Спорт
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018 Немецкие футболисты обыграли команду Северной Ирландии в гостевом матче квалификации и теперь будут пытаться защитить титул в России
Авто
АВТОВАЗ: россияне бросились покупать новые «Лады» В сентябре российский рынок проглотил 28 263 автомобиля Lada, что сразу на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь