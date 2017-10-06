Татарстан ожидают дожди в ближайшие три дня

Днем порывы достигнут 15−20 метров в секунду, вечером и ночью — до 25 метров в секунду. Температура днем от +8 до +13. Такие же температуры сохранятся и в выходные. В субботу +9 +14, в воскресенье +8 +13. В воскресенье ветер будет умеренным южным и юго-западным.