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12:42 (мск), источник: АиФ Казань

Татарстан ожидают дожди в ближайшие три дня

Сильный ветер и дождь в большинстве районов республики ожидает жителей.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 763 мм рт. ст. 0 м/с

Днем порывы достигнут 15−20 метров в секунду, вечером и ночью — до 25 метров в секунду. Температура днем от +8 до +13. Такие же температуры сохранятся и в выходные. В субботу +9 +14, в воскресенье +8 +13. В воскресенье ветер будет умеренным южным и юго-западным.

В Казани 6 октября облачно с прояснениями. Утром и днем дожди. Прогнозируется сильный ветер. В связи с этим Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Соответствующие СМС рассылались и на мобильные телефоны татарстанцев.

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