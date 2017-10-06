В Краснодаре температура воздуха в выходные поднимется до 28 градусов
Жителей краевой столицы ждет безоблачный
Жителей краевой столицы ждет безоблачный
Краснодар. 6 окт. — Новая Кубань. Последние несколько дней в Краснодаре, как и во всем Краснодарском крае, стало ощутимо холодней. Порывистый ветер заставил теплолюбивых кубанцев закутаться в теплую одежду и свести к минимуму нахождение на улице. Однако синоптики спешат нас обрадовать: предстоящие выходные обещают быть теплыми и не дождливыми.
Так, 7 октября воздух в краевой столице днем прогреется до 26 градусов, а ночью отметки термометров покажут 10−11 градусов.
В воскресенье, 8 октября, днем температура поднимется до 28 градусов, ночью опустится до 12−12 градусов. Осадков не ожидается.
В Краснодарском крае, в том числе и на Черноморском побережье, также не прогнозируются дожди. Ветер южных направлений 5−10 м/с, днем в воскресенье порывы местами могут достигать порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 20 до 28 градусов, ночью — от 6 до 17 градусов.