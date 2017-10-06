В Краснодаре температура воздуха в выходные поднимется до 28 градусов

Краснодар. 6 окт. — Новая Кубань. Последние несколько дней в Краснодаре, как и во всем Краснодарском крае, стало ощутимо холодней. Порывистый ветер заставил теплолюбивых кубанцев закутаться в теплую одежду и свести к минимуму нахождение на улице. Однако синоптики спешат нас обрадовать: предстоящие выходные обещают быть теплыми и не дождливыми.

Так, 7 октября воздух в краевой столице днем прогреется до 26 градусов, а ночью отметки термометров покажут 10−11 градусов.

В воскресенье, 8 октября, днем температура поднимется до 28 градусов, ночью опустится до 12−12 градусов. Осадков не ожидается.