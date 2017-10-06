Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Умерла актриса Анна Вяземски
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Политолог: в США «обескуражены» ростом влияния РФ
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Пышное платье и тиара: кадры со свадьбы Шурыгиной - СМИ
Стройная и счастливая: Галкин показал фото жены
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
12:48 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре температура воздуха в выходные поднимется до 28 градусов

Жителей краевой столицы ждет безоблачный уик-энд.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 763 мм рт. ст. 0 м/с

Краснодар. 6 окт. — Новая Кубань. Последние несколько дней в Краснодаре, как и во всем Краснодарском крае, стало ощутимо холодней. Порывистый ветер заставил теплолюбивых кубанцев закутаться в теплую одежду и свести к минимуму нахождение на улице. Однако синоптики спешат нас обрадовать: предстоящие выходные обещают быть теплыми и не дождливыми.

Так, 7 октября воздух в краевой столице днем прогреется до 26 градусов, а ночью отметки термометров покажут 10−11 градусов.

В воскресенье, 8 октября, днем температура поднимется до 28 градусов, ночью опустится до 12−12 градусов. Осадков не ожидается.

В Краснодарском крае, в том числе и на Черноморском побережье, также не прогнозируются дожди. Ветер южных направлений 5−10 м/с, днем в воскресенье порывы местами могут достигать порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 20 до 28 градусов, ночью — от 6 до 17 градусов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Москва выделила Кубани 100 миллионов рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого
Москва договорилась Эр-Риядом о продаже С-400 «Триумф»
Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружием
Минздрав разработал форму справки о смене пола
Захарова намерена добиться исключения фото убитого посла из игры
Месси оказался в шаге от пропуска чемпионата мира в России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь