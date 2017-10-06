18-летний лихач на авто сбил казахстанского певца Кентала
Отечественный певец Кентал, который в основном передвигается на автомобиле, отправляясь на встречу, решил оставить дома своего железного товарища и пройтись по городу пешком.
Отечественный певец Кентал, который в основном передвигается на автомобиле, отправляясь на встречу, решил оставить дома своего железного товарища и пройтись по городу пешком.
Когда Кентал переходил улицу, в него въехал автомобиль, за рулем которого находился 18-летний молодой человек, передает NUR.KZ.
По его словам, происшествие случилось в сентябре.
К счастью, скорость движения была небольшой, и певец отделался лишь легким испугом. Поклонники, можете спать спокойно, со здоровьем Кентала все в порядке.