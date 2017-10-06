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08:22 (мск), источник: Newslab.ru

Следователи заинтересовались красноярскими шлагбаумами

Ранее упорядочить ограждения в городе пытался теперь уже бывший губернатор.

Источник: РИА "Новости"

Следователи заинтересовались ситуацией вокруг перегороженных проездов во дворах жилых домов в Красноярске. СМИ неоднократно сообщали о том, что машины экстренных служб во время вызова не могут попасть во двор либо выехать из него.

«В связи с тем, что порядок установки шлагбаумов на территории города Красноярска не определен, было принято решение обратиться к и. о. губернатора края и главе города с предложением урегулировать данный вопрос», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.

Напомним, это не первый случай, когда в Красноярске пытаются регламентировать порядок установки ограждений во дворах жилых домов. Ранее на проблему обращал внимание Виктор Толоконский, будучи губернатором Красноярского края. Вопрос поднимался в январе 2017 года на сессии Законодательного собрания края. Тогда ряд депутатов выразил поддержку и готовность заняться этим вопросом.

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 Следователи заинтересовались красноярскими шлагбаумами
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