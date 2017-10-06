Следователи заинтересовались красноярскими шлагбаумами

Источник: РИА "Новости"

Следователи заинтересовались ситуацией вокруг перегороженных проездов во дворах жилых домов в Красноярске. СМИ неоднократно сообщали о том, что машины экстренных служб во время вызова не могут попасть во двор либо выехать из него.

«В связи с тем, что порядок установки шлагбаумов на территории города Красноярска не определен, было принято решение обратиться к и. о. губернатора края и главе города с предложением урегулировать данный вопрос», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.