Следователи заинтересовались красноярскими шлагбаумами
Ранее упорядочить ограждения в городе пытался теперь уже бывший губернатор.
Ранее упорядочить ограждения в городе пытался теперь уже бывший губернатор.
Следователи заинтересовались ситуацией вокруг перегороженных проездов во дворах жилых домов в Красноярске. СМИ неоднократно сообщали о том, что машины экстренных служб во время вызова не могут попасть во двор либо выехать из него.
«В связи с тем, что порядок установки шлагбаумов на территории города Красноярска не определен, было принято решение обратиться к и. о. губернатора края и главе города с предложением урегулировать данный вопрос», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.
Напомним, это не первый случай, когда в Красноярске пытаются регламентировать порядок установки ограждений во дворах жилых домов. Ранее на проблему обращал внимание Виктор Толоконский, будучи губернатором Красноярского края. Вопрос поднимался в январе 2017 года на сессии Законодательного собрания края. Тогда ряд депутатов выразил поддержку и готовность заняться этим вопросом.