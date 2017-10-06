В Музыкальном театре назначили нового главного балетмейстера

С прошлого сезона Музыкальный театр вступил в стадию активных изменений. Год назад был назначен новый главный режиссер, стала расширяться жанровая палитра спектаклей, появляются уникальные для Красноярска постановки. Этот сезон ознаменовался очередным изменением в художественном руководстве театра — на должность заступил новый главный балетмейстер Елена Слободчикова. Ее имя хорошо известно в профессиональной среде не только Красноярска, но и за пределами России.

Елена Слободчикова окончила Московский государственный университет культуры по специальности «Педагог-балетмейстер» и магистратуру Hollins University (США), получив степень MFA Dance. Проходила стажировку в международных школах современного танца в России, Германии, Австрии, Чехии, Франции, Голландии, Америке, Англии и Китае.

В ее творческом багаже — работа хореографом во многих городах России. Слободчикова преподавала современную хореографию в Красноярской академии музыки и театра, Кемеровском университете культуры, а также являлась приглашенным педагогом танцевальных фестивалей и летних школ в Чикаго, Нью-Йорке и Пекине.

«Музыкальный театр, в силу особой жанровой специфики, требует от артистов одинаково хорошо владеть и классической, и современной хореографией. К сожалению, последней уделялось недостаточное внимания. Однако если говорить о развитии театра в новом контексте, необходимо больше работать в сегодняшней танцевальной стилистике, где лидером является контемпорари. Современный театр без этого направления не может существовать. Наша задача на ближайшее время — расширение возможностей балетной труппы в этом направлении, т.к. в будущем театр планирует создание самостоятельных хореографических постановок», — отметила Слободчикова.