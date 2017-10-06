Участок центральной улицы Хабаровска закроют на два дня

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице 7 и 8 октября автолюбителям придётся потерпеть временные дорожные трудности: на улице Комсомольской рабочие будут менять асфальт на участке от Амурского до Уссурийского бульвара. Из-за этого движение по магистрали будет затруднено.

Протяжённость ремонтируемого участка составляет 580 метров. Чтобы не стоять в пробке не мешать рабочим, городские дорожники просят объезжать участок по соседним улицам. Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, менять асфальтобетонное покрытие рабочие будут в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». На эти цели выделили 5 миллионов 270 тысяч рублей.