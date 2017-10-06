Участок центральной улицы Хабаровска закроют на два дня
Рабочие будут менять асфальт на Комсомольской.
Рабочие будут менять асфальт на Комсомольской.
В дальневосточной столице 7 и 8 октября автолюбителям придётся потерпеть временные дорожные трудности: на улице Комсомольской рабочие будут менять асфальт на участке от Амурского до Уссурийского бульвара.
Протяжённость ремонтируемого участка составляет 580 метров. Чтобы не стоять в пробке не мешать рабочим, городские дорожники просят объезжать участок по соседним улицам. Как сообщает
РИА «Восток-Медиа» писало, что в этом году Хабаровский край получил 1,4 миллиарда рублей на развитие автомобильных дорог. За счёт этих денег в дальневосточной столице на четырёхкилометровом участке проспекта 60-летия Октября установили освещение, на улице Пионерской — барьерные ограждения по разделительной полосе, расширили Краснореченскую на участке от Индустриальной до Богачёва и реконструировали улицу Суворова. Также рабочие капитально отремонтировали подъездные пути к сёлам Матвеевка и Заозерное, Тополево, Ракитное, Некрасовка и Ильинка. Эти поселения вошли в Хабаровскую агломерацию.