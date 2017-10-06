Дождь и ветер в самарском регионе компенсируются теплыми выходными
Сегодня в течение дня возможно резкое усиление ветра порывами до 20 метров и небольшой дождь, предупреждает региональное МЧС.
Сегодня в течение дня возможно резкое усиление ветра порывами до 20 метров и небольшой дождь, предупреждает региональное МЧС.
Дождливая и ветреная погода сохраниться и в субботу. Днем ожидается от 12 до 17 градусов тепла. Такая же температура прогнозируется и в воскресенье, с той лишь разницей, что осадки прекратятся, и