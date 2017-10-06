Хабаровские тепловики объяснили, почему из кранов течет ржавая вода
Заодно специалисты назвали причины, по которым в некоторых домах до сих пор нет отопления.
Заодно специалисты назвали причины, по которым в некоторых домах до сих пор нет отопления.
Хабаровчане жалуются на то, что из кранов течет ржавая вода. С такой проблемой столкнулись жители разных районов города. Тепловики утверждают, что терпеть осталось недолго, сообщает портал «Губерния».
Житель Хабаровска Александр Довганик рассказал журналистам, что неделю назад горячая вода стала
«Уже неделю вода то хуже, то лучше. Вообще она цвета мочи, извиняюсь за выражение. Я, конечно, связываю это с отопительным сезоном, но
На такую же проблему пожаловались жители домов № 25 в переулке Фабричном и № 15 на улице Запарина.
По словам
«Не все домовые системы были подготовлены к зиме. Некоторые управляющие компании проигнорировали это, и, естественно, ржавая вода попала в систему. В течение нескольких дней она должна уйти», — рассказала Анна Никитенко.
Представитель ХТСК добавила, что тепло пока пришло не во все дома.
«Некоторые управляющие компании таким образом экономят: ожидают, что на выходных будет тепло, и отопление будет не нужно. Другие ждут, что жильцы будут дома на выходных и они спокойно включат отопление, чтобы не было никаких порывов, протечек. И еще управляющие компании ждут, когда пройдет ржавая вода, чтобы не забивать свои системы», — добавила Анна Никитенко.