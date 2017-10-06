Хабаровские тепловики объяснили, почему из кранов течет ржавая вода

Источник: Губерния онлайн

Хабаровчане жалуются на то, что из кранов течет ржавая вода. С такой проблемой столкнулись жители разных районов города. Тепловики утверждают, что терпеть осталось недолго, сообщает портал «Губерния».

Житель Хабаровска Александр Довганик рассказал журналистам, что неделю назад горячая вода стала светло-коричневой цвета. Мужчина живет в доме № 15 на улице Чкалова.

«Уже неделю вода то хуже, то лучше. Вообще она цвета мочи, извиняюсь за выражение. Я, конечно, связываю это с отопительным сезоном, но денежки-то за нее берут», — рассказал Александр.

На такую же проблему пожаловались жители домов № 25 в переулке Фабричном и № 15 на улице Запарина.

По словам пресс-секретаря филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» Анны Никитенко, в ситуации могут быть виноваты управляющие компании, которые не подготовили домовые системы к отопительному сезону.

«Не все домовые системы были подготовлены к зиме. Некоторые управляющие компании проигнорировали это, и, естественно, ржавая вода попала в систему. В течение нескольких дней она должна уйти», — рассказала Анна Никитенко.

Представитель ХТСК добавила, что тепло пока пришло не во все дома.