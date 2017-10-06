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08:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские тепловики объяснили, почему из кранов течет ржавая вода

Заодно специалисты назвали причины, по которым в некоторых домах до сих пор нет отопления.

Источник: Губерния онлайн

Хабаровчане жалуются на то, что из кранов течет ржавая вода. С такой проблемой столкнулись жители разных районов города. Тепловики утверждают, что терпеть осталось недолго, сообщает портал «Губерния».

Житель Хабаровска Александр Довганик рассказал журналистам, что неделю назад горячая вода стала светло-коричневой цвета. Мужчина живет в доме № 15 на улице Чкалова.

«Уже неделю вода то хуже, то лучше. Вообще она цвета мочи, извиняюсь за выражение. Я, конечно, связываю это с отопительным сезоном, но денежки-то за нее берут», — рассказал Александр.

На такую же проблему пожаловались жители домов № 25 в переулке Фабричном и № 15 на улице Запарина.

По словам пресс-секретаря филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» Анны Никитенко, в ситуации могут быть виноваты управляющие компании, которые не подготовили домовые системы к отопительному сезону.

«Не все домовые системы были подготовлены к зиме. Некоторые управляющие компании проигнорировали это, и, естественно, ржавая вода попала в систему. В течение нескольких дней она должна уйти», — рассказала Анна Никитенко.

Представитель ХТСК добавила, что тепло пока пришло не во все дома.

«Некоторые управляющие компании таким образом экономят: ожидают, что на выходных будет тепло, и отопление будет не нужно. Другие ждут, что жильцы будут дома на выходных и они спокойно включат отопление, чтобы не было никаких порывов, протечек. И еще управляющие компании ждут, когда пройдет ржавая вода, чтобы не забивать свои системы», — добавила Анна Никитенко.

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