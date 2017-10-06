Красноярский аквапарк будут проектировать англичане

Источник: Reuters

В Красноярске завершилось голосование за концепцию здания аквапарка. Его будут проектировать англичане.

Первый в городе крытый аквапарк будет построен к 2020 году на пересечении улиц 9 Мая и Шахтеров. Площадь комплекса составит 30 000 кв. м, он сможет единовременно принять более 2,5 тысяч посетителей.