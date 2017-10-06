В Черепановском районе Новосибирской области выпал снег
Фотографиями делятся пользователи социальных сетей, синоптики прогнозируют резкое понижение температуры на выходных.
Фотографиями делятся пользователи социальных сетей, синоптики прогнозируют резкое понижение температуры на выходных.
В Черепановском районе Новосибирской области выпал снег, фотографиями делятся пользователи социальных сетей.
На выходных синоптики прогнозируют резкое похолодание, ожидается, что температура понизится до -13 градусов.
Ранее сообщалось, что синоптики пообещали заморозки к концу недели и теплый октябрь, также есть предварительный прогноз о погоде на зиму.