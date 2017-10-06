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08:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Черепановском районе Новосибирской области выпал снег

Фотографиями делятся пользователи социальных сетей, синоптики прогнозируют резкое понижение температуры на выходных.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 83% 764 мм рт. ст. 0 м/с

В Черепановском районе Новосибирской области выпал снег, фотографиями делятся пользователи социальных сетей.

На выходных синоптики прогнозируют резкое похолодание, ожидается, что температура понизится до -13 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали заморозки к концу недели и теплый октябрь, также есть предварительный прогноз о погоде на зиму.

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