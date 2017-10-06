Педагогов Прикамья поздравили звезды оперы

Источник: Вести - Пермь

В Пермском театре оперы и балета прошел концерт с участием солистов Большого театра России. Выступление звезд было посвящено Дню учителя.

На сцене — Алексей Татаринцев и Василий Ладюк — одни из лучших исполнителей роли Онегина и Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». В Перми музыканты исполнили народные, советские композиции, а также неаполитанские.

Алексей Татаринцев, приглашенный солист Большого театра, ведущий солист Московского театра «Новая опера»: «Публика фантастическая — учителя, замечательный праздник. Выходишь на сцену и сразу вспоминаешь, правильно ли ты по-русски говоришь. Правильно ли ты знаки препинания даже в речи выставляешь».

Организовать гастроли в Прикамье удалось благодаря Благотворительному фонду «ЛУКОЙЛ» и его президенту Нелли Алекперовой. Помимо музыки, на сцене состоялось вручение подарков в рамках акции «Музыкальная планета». Только в этом году 15 учреждений образования и культуры нашего региона получили от нефтяников около 50 музыкальных инструментов.

В зале чувствуется настоящая любовь к музыке. Аудитория — учителя из Чернушки, Куеды, Уинского и других районов деятельности «ЛУКОЙЛа». Приезд в Пермь оперных певцов мирового уровня — большая удача и большой подарок от нефтяников преподавателям в их профессиональный праздник.