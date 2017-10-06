Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Секс сокращает жизнь
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Эксперты оценили стоимость проживания саудовского короля в Москве
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Эксперт: США нужно бежать ускоренным темпом, чтобы догнать Россию
В Крыму на учениях уничтожили корабль «Утесом»
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
10Учителя при власти
12Взрыв военных складов под Винницей
08:48 (мск), источник: Вести - Пермь

Педагогов Прикамья поздравили звезды оперы

В День учителя в Пермском театре оперы и балета прошел концерт с участием солистов Большого театра России.

Источник: Вести - Пермь

В Пермском театре оперы и балета прошел концерт с участием солистов Большого театра России. Выступление звезд было посвящено Дню учителя.

На сцене — Алексей Татаринцев и Василий Ладюк — одни из лучших исполнителей роли Онегина и Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». В Перми музыканты исполнили народные, советские композиции, а также неаполитанские.

Алексей Татаринцев, приглашенный солист Большого театра, ведущий солист Московского театра «Новая опера»: «Публика фантастическая — учителя, замечательный праздник. Выходишь на сцену и сразу вспоминаешь, правильно ли ты по-русски говоришь. Правильно ли ты знаки препинания даже в речи выставляешь».

Организовать гастроли в Прикамье удалось благодаря Благотворительному фонду «ЛУКОЙЛ» и его президенту Нелли Алекперовой. Помимо музыки, на сцене состоялось вручение подарков в рамках акции «Музыкальная планета». Только в этом году 15 учреждений образования и культуры нашего региона получили от нефтяников около 50 музыкальных инструментов.

В зале чувствуется настоящая любовь к музыке. Аудитория — учителя из Чернушки, Куеды, Уинского и других районов деятельности «ЛУКОЙЛа». Приезд в Пермь оперных певцов мирового уровня — большая удача и большой подарок от нефтяников преподавателям в их профессиональный праздник.

Учителя с удовольствием подпевают артистам, ведь в основном это советские песни, на которых выросли многие. Поэтому услышать еще раз любимые композиции в блестящем исполнении — большое событие.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Селфи с расчлененкой: как были пойманы краснодарский людоед и его жена
У датского изобретателя, подозреваемого в убийстве журналистки, нашли видео с обезглавливанием женщин
СК: число погибших в ДТП под Владимиром возросло до 17 человек
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
Минобороны РФ: ИГ контролирует менее 10% территории Сирии
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» будут частично переданы другим перевозчикам
Спорт
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018 Немецкие футболисты обыграли команду Северной Ирландии в гостевом матче квалификации и теперь будут пытаться защитить титул в России
Авто
АВТОВАЗ: россияне бросились покупать новые «Лады» В сентябре российский рынок проглотил 28 263 автомобиля Lada, что сразу на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь