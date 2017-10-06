В Челябинске отмечают День героев Танкограда
Сегодня, 6 октября, Челябинск второй раз отмечает День героев Танкограда.
Сегодня, 6 октября, Челябинск второй раз отмечает День героев Танкограда.
Об этом Накануне.RU сообщили в
«Памятная дата установлена в целях сохранения исторического наследия и увековечения памяти о деятельности тружеников тыла во время Великой Отечественной войны и в период восстановления разрушенного народного хозяйства, а также формирования в общественном сознании нравственных и духовных ценностей, уважительного отношения к доблести и мужеству старших поколений», — сообщили в
В этот день в 1941 году по решению Государственного комитета обороны началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск.
Сегодня в городе состоится концерт, посвященный празднованию Дня героев Танкограда, на который приглашено более 600 ветеранов и тружеников тыла.