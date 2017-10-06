В Ростове сегодня десятки улиц останутся без света

Так, с 9:00 до 17:00 не будет света на ул. Татарская, 70−112, 71−119; пер. Мезенский, 2−28, 1−27, 39−87; ул. Славинская, 65−79; пер. Охотский, 2−82, 1−81; пер. Сахалинский, 2−84, 1−89; пер. 2-ой Сахалинский, 4−24, 1−23; пер. 3-ий Сахалинский, 2−20, 1−17; пер.4-ый Сахалинский, 2−16, 1−13; ул. Украинская, 152−166, 151−175; ул. Алтайская, 30−36, 29−35; ул. Белорусская, 182−194, 189−215; пер. Танаиский, 1−7, 2−6; пер. Тузлов, 1−7, 2−8; пер. Покровский, 1−11, 2−8; пер. Чертковский, пер. Самбекский, пер. Синегорский, ул. Вятская, 1−23, 2−28; ул. Георгиевская, 1−17, пер. Мезенский. 62−78, 107−113; пер. Магаданский, 1−17, 2−12; пер. Ангарский, 1−9, 2−6; пер. Самарский, 80−98, 53−59.

С 10:00 до 12:00 отключат электричество на ул. Черевичкина, 52−62, ул. Рябышева, 48−66, 69−93; ул. Школьная, 28−58,31−41; ул.40-я Линия, 32−70, 5−41.

С 13:00 до 15:00 обесточат дома по адресам: ул. Солидарности, 1−129, 2−114; пер. Норильский, 14−42, 9−13; ул. Детская, 1−79, 2−72; пер. Рационализаторский, 31−53, 24−40; ул. А. Блока, 27−39, 28−36.