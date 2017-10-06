В Казани перекроют улицы из-за крестного хода
Центральные улицы города будут перекрыты
Центральные улицы города будут перекрыты
Традиционный крестный ход пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви, к месту хранения иконы.
В связи с этим будут перекрыты улицы Кремлевская, Профсоюзная, съезд с площади Тысячелетия в направлении Батурина, Кремлевская набережная, Большая Красная. Ограничения будут действовать с 10.30 до 11.30.
Также с 6.00 до 11.30 будет ограничено движение по ул. Миславского, от ул. К. Маркса до ул. Большая Красная.
Напомним, татарстанцы будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября, а школьные каникулы продлятся с 30 октября по 6 ноября включительно.