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10:23 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани перекроют улицы из-за крестного хода

Центральные улицы города будут перекрыты из-за крестного хода в честь Казанской иконы Божией матери. Об этом сообщает TatCenter.ru со ссылкой на постановление мэрии Казани.

Источник: Аргументы и факты

Традиционный крестный ход пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви, к месту хранения иконы.

В связи с этим будут перекрыты улицы Кремлевская, Профсоюзная, съезд с площади Тысячелетия в направлении Батурина, Кремлевская набережная, Большая Красная. Ограничения будут действовать с 10.30 до 11.30.

Также с 6.00 до 11.30 будет ограничено движение по ул. Миславского, от ул. К. Маркса до ул. Большая Красная.

Напомним, татарстанцы будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября, а школьные каникулы продлятся с 30 октября по 6 ноября включительно.

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