Открытие музея «Россия — Моя история» с салютом сняли с высоты

Напомним, что инвесторы хотят разделить территорию поймы от Астраханского моста до улиц Глубокоовражной и Симбирской будет на три зоны: культурную с интерактивным музеем, зону тихого отдыха и зону развлечений. На последней должны будут расположиться аквапарк, дельфинарий и океанаримум, дендрарий, детский парк. Отметим, что горожане неоднозначно относятся к застройке поймы. Одни поддерживают ее, так как не хотят видеть не облагороженную зону в центре города, а другие не доверяют инвесторам, опасаясь, что те не выполнят свои обещания и возведут здесь гостиницы.