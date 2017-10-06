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09:43 (мск), источник: АиФ Волгоград

Открытие музея «Россия — Моя история» с салютом сняли с высоты

Официальное открытие интерактивного музея «Россия — Моя история» сняли с высоты.

Торжественное мероприятие состоялось вечером в черверг, 5 октября. На прилегающей территории в заработали цветные фонтаны, подсветка Астраханского моста, а в небе над поймой Царицы, где расположен музей, дали салют.

В первые три дня вход в музей будет бесплатным.

Напомним, что инвесторы хотят разделить территорию поймы от Астраханского моста до улиц Глубокоовражной и Симбирской будет на три зоны: культурную с интерактивным музеем, зону тихого отдыха и зону развлечений. На последней должны будут расположиться аквапарк, дельфинарий и океанаримум, дендрарий, детский парк. Отметим, что горожане неоднозначно относятся к застройке поймы. Одни поддерживают ее, так как не хотят видеть не облагороженную зону в центре города, а другие не доверяют инвесторам, опасаясь, что те не выполнят свои обещания и возведут здесь гостиницы.

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