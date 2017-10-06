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09:39 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Главный синоптик Среднего Урала: «В текущем периоде зимы не будет»

В уральский регион возвращается теплая устойчивая погода.

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Специалисты Уралгидромета сообщили о пришедшем потеплении, которое сохранится до начала следующей недели. В ближайшие выходные на территории региона выпадут небольшие осадки в виде дождя, передает в пятницу, 6 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

Как отмечает главный синоптик уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко, на смену первому снегу в начале октября на Средний Урал в конце этой недели придет теплая погода.

«Согласно климатическим данным в течение наступившего предзимья, снег может ложиться и сходить неоднократно. В текущем периоде зима не наступит, ожидаемая относительно теплая погода при температуре воздуха ночью 0,+5°, днем 7−12° ожидается в конце недели, в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели, то есть 6—10 октября», — отмечает специалист.

Согласно прогнозу погоды на предстоящие три дня в Свердловской области и столице Урала сохранится плюсовая погода, и местами пройдут умеренные дожди. Так, на территории уральского региона в субботу температура воздуха составит от +5° до +10°, в воскресенье — от +6° до +11°. В Екатеринбурге в выходные дни также будет наблюдаться заметное потепление: в субботу — +9°, в воскресенье — +10°.

При этом в небе будет наблюдаться переменная облачность, а на территории уральского региона в некоторых местах пройдут умеренные дожди, в том числе и Екатеринбурге. Где-то ночью пройдет мокрый снег.

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