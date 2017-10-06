Вандалы вырвали из земли яблони на Михайловской набережной в Новосибирске, пост появился на странице начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой.

«Перемены к лучшему нравятся не всем! Вчера на Михайловской набережной высадили яблони! А ночью вандалы просто вырвали их из земли! Но мы сделаем все, чтобы найти виновных и сохранить нашу с вами набережную!», — написала Терешкова.