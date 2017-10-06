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09:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Вандалы вырвали из земли яблони на Михайловской набережной в Новосибирске

Яблоки были посажены накануне, заявление в полицию уже написали, рассказала Анна Терешкова на своей странице в соцсети «Facebook».

Вандалы вырвали из земли яблони на Михайловской набережной в Новосибирске, пост появился на странице начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой.

«Перемены к лучшему нравятся не всем! Вчера на Михайловской набережной высадили яблони! А ночью вандалы просто вырвали их из земли! Но мы сделаем все, чтобы найти виновных и сохранить нашу с вами набережную!», — написала Терешкова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, по данным на 5 октября проводится выполнение ремонта нижней зоны набережной. Благоустройство Михайловской набережной и дворовых территорий планируется завершить до конца октября.

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