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11:52 (мск), источник: АиФ Казань

Экономическую грамотность казанцев проверят с помощью диктанта

Акция «Всероссийский экономический диктант» пройдёт в Казани 12 октября, сообщают организаторы.

Источник: Аргументы и факты

Проверить уровень своей экономической грамотности жителям столицы Татарстана предлагает Вольное экономическое общество РФ. Сами же организаторы с помощью диктанта на тему «Сильная экономика — процветающая Россия!» хотят оценить экономическую активность жителей разных регионов страны.

Пройти проверку диктантом могут все заинтересовавшиеся этой акцией. Можно попробовать справиться с онлайн-тестом, не выходя из дома, или же присоединиться к очному этапу сдачи. Правда, если вы хотите, чтобы ваши знания повлияли на результаты отчёта об уровне экономической грамотности населения, то лучше поучаствовать в акции очно, ведь итоги онлайн-тестирования исследователи не учтут.

В Казани экзамен можно будет сдать на базе вузов и учреждений среднего профобразования — в Институте управления, экономики и финансов КФУ, Казанском инновационном университете имени В. Тимирясова, ТИСБИ, Колледже малого бизнеса и предпринимательства и Казанском торгово-экономическом техникуме. Начало диктанта в 10.00.

Заочный этап начнётся в 12.00. В это время на сайте Вольного экономического общества появится ссылка на сам диктант и инструкции по его прохождению.

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