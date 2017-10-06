Экономическую грамотность казанцев проверят с помощью диктанта

Источник: Аргументы и факты

Проверить уровень своей экономической грамотности жителям столицы Татарстана предлагает Вольное экономическое общество РФ. Сами же организаторы с помощью диктанта на тему «Сильная экономика — процветающая Россия!» хотят оценить экономическую активность жителей разных регионов страны.

Пройти проверку диктантом могут все заинтересовавшиеся этой акцией. Можно попробовать справиться с онлайн-тестом, не выходя из дома, или же присоединиться к очному этапу сдачи. Правда, если вы хотите, чтобы ваши знания повлияли на результаты отчёта об уровне экономической грамотности населения, то лучше поучаствовать в акции очно, ведь итоги онлайн-тестирования исследователи не учтут.

В Казани экзамен можно будет сдать на базе вузов и учреждений среднего профобразования — в Институте управления, экономики и финансов КФУ, Казанском инновационном университете имени В. Тимирясова, ТИСБИ, Колледже малого бизнеса и предпринимательства и Казанском торгово-экономическом техникуме. Начало диктанта в 10.00.