Экономическую грамотность казанцев проверят с помощью диктанта
Акция «Всероссийский экономический диктант» пройдёт в Казани 12 октября, сообщают организаторы.
Акция «Всероссийский экономический диктант» пройдёт в Казани 12 октября, сообщают организаторы.
Проверить уровень своей экономической грамотности жителям столицы Татарстана предлагает Вольное экономическое общество РФ. Сами же организаторы с помощью диктанта на тему «Сильная экономика — процветающая Россия!» хотят оценить экономическую активность жителей разных регионов страны.
Пройти проверку диктантом могут все заинтересовавшиеся этой акцией. Можно попробовать справиться с
В Казани экзамен можно будет сдать на базе вузов и учреждений среднего профобразования — в Институте управления, экономики и финансов КФУ, Казанском инновационном университете имени В. Тимирясова, ТИСБИ, Колледже малого бизнеса и предпринимательства и Казанском
Заочный этап начнётся в 12.00. В это время на сайте Вольного экономического общества появится ссылка на сам диктант и инструкции по его прохождению.