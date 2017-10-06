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11:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Названная Стивеном Сигалом дальневосточная леопардесса снова стала мамой

Фотоловушки нацпарка в Приморье зафиксировали Борте в сопровождении котенка.

6
фотографий
6
фотографий

Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.

Автоматические фотоловушки национального парка «Земля леопарда» зафиксировали самку дальневосточного леопарда Leo 16 °F Королеву Борте в сопровождении котенка. Таким образом выяснилось, что леопардесса, получившая имя от голливудского актера Стивена Сигала, стала матерью уже во второй раз, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

Американский актер, режиссер и продюсер Стивен Сигал стал Хранителем молодой леопардессы Leo 16 °F в сентябре 2015 года во время визита во Владивосток. Актер назвал хищницу в честь первой жены Чингизхана Королевой Борте, которая помимо прочего была известна тем, что имела девять детей. Спустя несколько месяцев самка леопарда была зафиксирована сразу с тремя котятами.

Леопардессе удалось вырастить первое здоровое потомство, но она решила не останавливаться на достигнутом. При очередной проверке фотоловушек научные сотрудники обнаружили на снимках самку леопарда с маленьким котенком, а при сопоставлении пятен выяснили, что молодая мама перед ними — никто иная как Королева Борте.

«Как известно, котята дальневосточного леопарда ходят с матерью до возраста 13—14 месяцев, — говорит Ирина Маслова, заместитель директора ФГБУ “Земля леопарда” по науке. — Время распада выводка после достижения котятами этого возраста зависит преимущественно от времени появления следующего потомства. Самки данного вида готовы к спариванию в конце осени — начале зимы, и как раз в эту пору где-то на склонах Синего Утёса состоялась свадебная встреча Борте с самцом. А осенью фотоловушкам удалось зафиксировать эту леопардессу уже с очередным потомством».

Таким образом, по словам Ирины Масловой, Борте продемонстрировала стратегию размножения, типичную для дальневосточного леопарда. Это в свою очередь говорит о наличии комфортных условий не только для обитания, но и для воспроизводства леопардов на территории национального парка.

На серии снимков самка леопарда весело играет с котенком, а затем пара проходит перед камерой, при этом малыш нежно прижимается к матери. Ученые не исключают, что этот котенок — не единственный детеныш Борте из последнего выводка. В момент съемки другие котята могли играть за пределами фокуса камеры. А, значит, существует вероятность, что их снимки мы увидим чуть позже.

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