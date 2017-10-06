Названная Стивеном Сигалом дальневосточная леопардесса снова стала мамой
Фотоловушки нацпарка в Приморье зафиксировали Борте в сопровождении котенка.
Фотоловушки нацпарка в Приморье зафиксировали Борте в сопровождении котенка.
Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.
Автоматические фотоловушки национального парка «Земля леопарда» зафиксировали самку дальневосточного леопарда Leo
Американский актер, режиссер и продюсер Стивен Сигал стал Хранителем молодой леопардессы Leo
Леопардессе удалось вырастить первое здоровое потомство, но она решила не останавливаться на достигнутом. При очередной проверке фотоловушек научные сотрудники обнаружили на снимках самку леопарда с маленьким котенком, а при сопоставлении пятен выяснили, что молодая мама перед ними — никто иная как Королева Борте.
«Как известно, котята дальневосточного леопарда ходят с матерью до возраста 13—14 месяцев, — говорит Ирина Маслова, заместитель директора ФГБУ “Земля леопарда” по науке. — Время распада выводка после достижения котятами этого возраста зависит преимущественно от времени появления следующего потомства. Самки данного вида готовы к спариванию в конце осени — начале зимы, и как раз в эту пору
Таким образом, по словам Ирины Масловой, Борте продемонстрировала стратегию размножения, типичную для дальневосточного леопарда. Это в свою очередь говорит о наличии комфортных условий не только для обитания, но и для воспроизводства леопардов на территории национального парка.
На серии снимков самка леопарда весело играет с котенком, а затем пара проходит перед камерой, при этом малыш нежно прижимается к матери. Ученые не исключают, что этот котенок — не единственный детеныш Борте из последнего выводка. В момент съемки другие котята могли играть за пределами фокуса камеры. А, значит, существует вероятность, что их снимки мы увидим чуть позже.