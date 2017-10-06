В Тольятти мужчина, рубивший топором разметку, оказался директором соседнего кафе

«Двойная сплошная будет заменена пунктирной линией, так как, согласно плану, именно прерывистая линия разметки должна быть на этом участке дороги. Подрядчик неверно нанес разметку, работа не была принята департаментом дорожного хозяйства. Устранять ошибку компания будет за свой счет», — сообщили в мэрии города.

На улицу Громовой выезжали и представители администрации. Они выяснили, что мужчина повредил только терпопластик, из которого была сделана разметка. Дорожное полотно не пострадало, поэтому никаких претензий городские власти к тольяттинцу не имеют. К слову, выяснилось, что мужчина с топором — это директор соседнего кафе, к которому после нанесения неверной разметки стало трудно проехать.