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10:01 (мск), источник: ЕАН

ГАИ Свердловской области призывает граждан жаловаться на пьяных водителей

В Свердловской области ГАИ принимает сообщения о нетрезвых водителях на дорогах, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Сообщить о нарушении можно по SMS, а также с помощью мессенджеров: WhatsApp и Viber. Сообщения принимаются круглосуточно по номеру 8−902−27−61−391.

После поступления сообщения сотрудники ГАИ сразу же выезжают на маршрут движения пьяного водителя. Кроме того, Госавтоинспекция призывает оставлять сообщения и о пешеходах, которые передвигаются по трассе в темное время суток без светоотражателей. Это может быть опасно для жизни.

По данным ведомства, за этот год на дорогах Свердловской области погибло 93 пешехода, большинство из них — в темное время суток.

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