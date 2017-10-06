ГАИ Свердловской области призывает граждан жаловаться на пьяных водителей
В Свердловской области ГАИ принимает сообщения о нетрезвых водителях на дорогах, сообщает
В Свердловской области ГАИ принимает сообщения о нетрезвых водителях на дорогах, сообщает
Сообщить о нарушении можно по SMS, а также с помощью мессенджеров: WhatsApp и Viber. Сообщения принимаются круглосуточно по номеру 8−902−27−61−391.
После поступления сообщения сотрудники ГАИ сразу же выезжают на маршрут движения пьяного водителя. Кроме того, Госавтоинспекция призывает оставлять сообщения и о пешеходах, которые передвигаются по трассе в темное время суток без светоотражателей. Это может быть опасно для жизни.
По данным ведомства, за этот год на дорогах Свердловской области погибло 93 пешехода, большинство из них — в темное время суток.