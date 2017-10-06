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10:03 (мск), источник: Новости Перми

Росреестр прокомментировал долги двухлетней девочки за капремонт

Управление заявило, что фонд капремонта не возлагал на них вину за предоставление квитанций маленькой девочке, которая уже задолжала десять тысяч рублей.

В пермских СМИ появилась информация о том, что жительница Чусовского района уже год получает от краевого фонда капитального ремонта квитанции на имя двухлетней дочери. Сообщалось, что в краевом фонде капитального ремонта предполагали, что ошибиться могли в Росреестре, откуда они получают данные о собственниках. Однако Росреестр заявил, что данный комментарий был интерпретирован неверно.

Представитель Фонда капитального ремонта в своем комментарии не возлагал вину на Росреестр за предоставление недостоверных данных о собственниках жилья.

— Фонд выставляет платежные документы на собственников помещения. Поскольку право собственности на жилое помещение оформлено на ребенка, платежные документы выставляются на его имя, однако обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт за несовершеннолетних возложена на их законных представителей — родителей или опекунов, — комментирует ситуацию фонд капремонта.

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