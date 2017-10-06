В субботу бесплатную прививку от гриппа можно сделать у ТЦ «Форум» в Ростове

Для удобства жителей и гостей города мобильные прививочные кабинеты работают прямо на улице. Чтобы получить вакцину, нужно просто придти в назначенное время и взять с собой полис ОМС и паспорт.

Очередная акция пройдет 7 октября на площадке перед ТЦ «Форум» (проспект Космонавтов) в Ворошиловском районе Ростова. В субботу с 11 до 14 часов прививку может получить любой желающий.

«Мобильный пункт вакцинации — это удобный способ сделать вакцину от гриппа жителям города, у которых нет свободного времени посетить поликлинику. Целью прививочной кампании является охват не менее 40% ростовчан прививками, что позволит гражданам сформировать своевременно иммунитет, снизит вероятность заболевания гриппом и распространение вируса среди населения», — отметила начальник управления здравоохранения Надежда Левицкая.