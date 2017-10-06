По-летнему +28 в субботу-воскресенье: какой будет погода в выходные в Краснодарском крае
Краснодар, 6 октября, KrasnodarMedia. Предстоящие выходные на Кубани ожидаются
Краснодар, 6 октября, KrasnodarMedia. Предстоящие выходные на Кубани ожидаются
В пятницу, 6 октября, в Краснодаре без осадков, пасмурно и до 22 тепла. В выходные воздух в кубанской столице прогреется до 28 градусов выше нуля, в субботу небо будет пасмурным, в воскресенье малооблачным.
В крае в пятницу, 6 октября, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений 5−10 м/с, утром и днём местами порывы до 12−17 м/с. Температура воздуха днём 18−23°, местами до 25°. На Черноморском побережье местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью днём 19−24°.
В выходные в крае без осадков. Ветер южных направлений 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 6−11°, местами 2−7°; днём в субботу, 7 октября — 20−25°, местами до 28°. В воскресенье 8 октября — 23−28°.
На Черноморском побережье без осадков. Ветер