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10:05 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

По-летнему +28 в субботу-воскресенье: какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

Краснодар, 6 октября, KrasnodarMedia. Предстоящие выходные на Кубани ожидаются по-летнему теплыми, несмотря на то, что небо будет довольно пасмурным. В Краснодаре — до 28 выше нуля. Такая же температура ожидается и на черноморском побережье края. Местами возможны порывы ветра до 15 м/с, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на кубанский Гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 83% 763 мм рт. ст. 2 м/с

В пятницу, 6 октября, в Краснодаре без осадков, пасмурно и до 22 тепла. В выходные воздух в кубанской столице прогреется до 28 градусов выше нуля, в субботу небо будет пасмурным, в воскресенье малооблачным.

В крае в пятницу, 6 октября, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений 5−10 м/с, утром и днём местами порывы до 12−17 м/с. Температура воздуха днём 18−23°, местами до 25°. На Черноморском побережье местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью днём 19−24°.

В выходные в крае без осадков. Ветер южных направлений 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 6−11°, местами 2−7°; днём в субботу, 7 октября — 20−25°, местами до 28°. В воскресенье 8 октября — 23−28°.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер юго-восточный 6−11 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12−17°, днём 22−27°.

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