В Беларуси обучили искусственный интеллект диагностировать некоторые заболевания

Специальное программное обеспечение обрабатывает фотографии глазного дна пациента, полученные с помощью профессионального оборудования — фундус-камеры. В результате система определяет, здоровы у пациента глаза или имеется патология. Более того, в случае заболевания она диагностирует изменения на глазном дне при сахарном диабете и миопии. В перспективе возможности системы расширятся. Планируется, что она сможет выявлять большинство известных на сегодня заболеваний.

С командой разработчиков сотрудничают опытные консультанты-офтальмологи, которые проверяют правильность постановки диагнозов.

Система станет хорошим подспорьем и в работе терапевтов и врачей общей практики, которые проводят первичный осмотр пациентов. Медики смогут более успешно диагностировать простые случаи глазных болезней, а при необходимости направлять к узкому специалисту.

Разработчики рассчитывают, что в будущем за состоянием здоровья глаз человек сможет следить самостоятельно. Для этого потребуется установить на смартфон мобильное приложение и приобрести специальную линзу-насадку на объектив камеры телефона. Такие насадки в последние месяцы получили широкое распространение, они позволяют расширить возможности встроенной фотокамеры. В данном случае с помощью линзы можно получить фотографии глазного дна, аналогичные тем, что выходят с использованием фундус-камеры. Если программа, просканировав фото, выявит отклонения в здоровье пациента, она просигнализирует о необходимости записаться на прием к специалисту.

«К сожалению, еще остаются регионы, в которых есть сложности с доступом к квалифицированной офтальмологической медпомощи. Не везде есть профессиональное оборудование, — отметил Ярослав Лихачевский. — Есть программа, по которой выездная бригада офтальмологов посещает отдаленные населенные пункты и диагностирует там заболевания глаз у детей. Мы рассчитываем, что наша разработка будет полезна в тех регионах, куда такая помощь еще не успела дойти».