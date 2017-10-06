Молдир Ауелбекова испекла хлеб на костре из навоза
Молдир Ауелбекова не боится замарать руки в навозе. Артистка умудряется не только выступать и снимать клипы, а также заниматься домашним хозяйством и воспитывать сына.
Молдир Ауелбекова не боится замарать руки в навозе. Артистка умудряется не только выступать и снимать клипы, а также заниматься домашним хозяйством и воспитывать сына.
Ауелбекова не раз говорила, что ее супруг держит небольшое хозяйство, где Ауелбекова любит проводить время и ухаживать за небольшим огородом, передает NUR.KZ.
Не так давно артистка успела побывать в Таразе, где решила накормить домочадцев хлебом собственного приготовления.
Артистка развела костер на открытом воздухе и вместо дров использовала кизяки, которые, как известно, делают из прессованного навоза.
«Как хорошо было раньше! Мы не знали, что такое мобильные телефоны, не было связи и интернета. В детстве мы делали ногами кизяки, а после на этих кизяках пекли хлеб. Горячий хлеб просто таял во рту с домашним маслом. Обожаю этот вкус, вкус который возвращает в детство!» — написала в социальных сетях артистка.