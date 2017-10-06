Молдир Ауелбекова испекла хлеб на костре из навоза

Ауелбекова не раз говорила, что ее супруг держит небольшое хозяйство, где Ауелбекова любит проводить время и ухаживать за небольшим огородом, передает NUR.KZ.

«Как хорошо было раньше! Мы не знали, что такое мобильные телефоны, не было связи и интернета. В детстве мы делали ногами кизяки, а после на этих кизяках пекли хлеб. Горячий хлеб просто таял во рту с домашним маслом. Обожаю этот вкус, вкус который возвращает в детство!» — написала в социальных сетях артистка.