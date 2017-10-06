СКР попросил отпустить под домашний арест давшую показания на Серебренникова экс-бухгалтера

Источник: РИА "Новости"

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«В суд поступило ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении обвиняемой Масляевой», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Она отметила, что суд рассмотрит это ходатайство в пятницу.

«Дело Серебренникова»

Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор театра и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных компании из бюджета на культурный проект «Платформа».

Малобродский и Масляева находятся под арестом, а Итин и Серебренников — под домашним арестом.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.