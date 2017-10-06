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10:37 (мск), источник: Интерфакс

СКР попросил отпустить под домашний арест давшую показания на Серебренникова экс-бухгалтера

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Следствие предлагает заменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, признавшей вину в хищении средств культурного проекта «Платформа» и давшей показания на других фигурантов дела, в том числе режиссера Кирилла Серебренникова.

Источник: РИА "Новости"
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«В суд поступило ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении обвиняемой Масляевой», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Она отметила, что суд рассмотрит это ходатайство в пятницу.

«Дело Серебренникова»

Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор театра и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных компании из бюджета на культурный проект «Платформа».

Малобродский и Масляева находятся под арестом, а Итин и Серебренников — под домашним арестом.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

В защиту фигурантов дела выступили сотни деятелей культуры по всему миру.

Мошенничество на миллион: главбуху «Седьмой студии» предъявлено обвинение
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27 мая© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
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Т.н. "дело Серебренникова" инспирировано специально только для того, чтобы на его примере власть могла показать творческой интеллигенции, что не потерпит...
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