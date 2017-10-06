Екатеринбург вошел в топ-10 городов у путешественников
По стране.
По стране.
Столица Урала вошла в десятку отечественных городов, которые россияне чаще всего выбирают для осенних путешествий. Екатеринбург в рейтинге на девятом месте, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».
Также в первой десятке
По прогнозам экспертов количество «внутренних» туристов среди россиян к концу 2017 года составит 60 миллионов человек. Чаще всего люди путешествуют ради событийного и гастрономического туризма, передает «Уралинформбюро».