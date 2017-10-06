Екатеринбург вошел в топ-10 городов у путешественников

Источник: УралИнформБюро

Столица Урала вошла в десятку отечественных городов, которые россияне чаще всего выбирают для осенних путешествий. Екатеринбург в рейтинге на девятом месте, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Также в первой десятке Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Ярославль, Кострома, Сергиев Посад, Калининград и Псков.