Во Владивостоке любителей искусства ждёт арт-лекторий в кино
Сеть кинотеатров «Иллюзион» продолжает показ уникальных фильмов.
Сеть кинотеатров «Иллюзион» продолжает показ уникальных фильмов.
В октябре кинотеатры Владивостока устраивают для горожан, интересующихся искусством, необычный киномарафон — «АртЛекторийВкино». Две среды подряд, 18 и 25 октября, искушённые зрители увидят документальные фильмы о художниках и крупнейших выставках, получивших новую жизнь на большом экране, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на отдел рекламы сети кинотеатров «Иллюзион».
В совершенно новом
Неделей позже, 25 октября, на экране «Океана» вновь
Всего в курсе «АртЛектория» 17 фильмов, которые посвящены самым значительным периодам в истории искусства от Возрождения до импрессионизма и от Золотого века голландской живописи до русского авангарда.