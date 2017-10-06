Во Владивостоке любителей искусства ждёт арт-лекторий в кино

В октябре кинотеатры Владивостока устраивают для горожан, интересующихся искусством, необычный киномарафон — «АртЛекторийВкино». Две среды подряд, 18 и 25 октября, искушённые зрители увидят документальные фильмы о художниках и крупнейших выставках, получивших новую жизнь на большом экране, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на отдел рекламы сети кинотеатров «Иллюзион».

В совершенно новом HD-формате предстанет перед гостями кинотеатров 18 октября премьера «Эгон Шиле: смерть и дева». Шиле — один из самых скандальных и провокационных художников Вены первой половины двадцатого века. Неисправимый ловелас, вечно искавший вдохновения в объятиях женщин. Наследие художника — около 300 картин и несколько тысяч рисунков. Некоторые хранятся в самых лучших музеях мира: Музей Леопольда, Галерея Бельведер, Галерея Альбертина в Вене, Пражская национальная галерея.

Неделей позже, 25 октября, на экране «Океана» вновь фильм-выставка Фила Грабски — «Леонардо HD». В основу фильма легла экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи: художник миланского двора», которая прошла в национальную галерею Лондона. Они готовили открытие этой экспозиции около 15 лет, заключая договоренности с музеями Италии, Франции, США, России и Польши, которые предоставили картины для выставки.