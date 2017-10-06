Неандертальцы передали людям склонность к нарколепсии и шизофрении
Генетики идентифицировали часть вариантов генов, которые неандертальцы передали древним людям.
Генетики идентифицировали часть вариантов генов, которые неандертальцы передали древним людям.
Среди характеристик, ассоциированных с этими генами, оказался хронотип «совы»; способность кожи загорать или сгорать на солнце, а также регуляция уровня «плохого» холестерина, расстройство пищевого поведения и другие болезни. Результаты исследований представлены в двух статьях, опубликованных в The American Journal of Human Genetics и Science.
Древние люди, Homo sapience, мигрировали из Африки в Евразию около 70−75 тысяч лет назад. По пути они скрещивались с другими подвидами людей, в том числе с неандертальцами,
Генетики из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка решили прояснить этот вопрос. Они проанализировали геномы 112 тысяч человек из Биобанка Великобритании и выделили 13 архаичных гаплотипов с неандертальскими генами, встречающихся у современных людей.
Как выяснилось, среди неандертальских встречались варианты генов, ассоциированные с влиянием на поведение людей. Часть из них ассоциируется с предпочтительным хронотипом «сов», склонности поспать днем и нарколепсией; другие влияют на чувство одиночества. Авторы исследования подтвердили некоторые результаты, встречавшиеся в других работах (1, 2, 3). Так, они нашли среди неандертальских генов мутации, связанные с расстройствами настроения и вероятностью того, что человек будет курить; варианты генов, связанные с регуляцией тона кожи и ее способности загорать (или сгорать на солнце), и определяющие цвет волос. Ученые отмечают, что,
По словам ученых, многие из обнаруженных ими неандертальских черт — оттенки волос и кожи, хронотип, особенности настроения — обусловлены воздействием солнечного света. К моменту прихода в Евразию современных людей, неандертальцы жили здесь около ста тысяч лет, и,
Вторая работа была выполнена международным коллективом исследователей, в числе которых были ученые из Германии, США и России. В ней генетики определили последовательность ядерной ДНК неандертальской женщины, жившей около 50 тысяч лет назад. Ее останки были найдены в пещере Виндия на севере Хорватии. Пещера известна тем, что в ней были найдены очень хорошо сохранившиеся останки неандертальцев. Исследователям удалось выделить чистую ДНК (уровень загрязнения не превышал одного процента) и получить геном высокого качества.
Проанализировав полученную последовательность ДНК, ученые смогли оценить, когда произошло разделение популяций подвидов древних людей. Оказалось, что неандертальцы из Виндии отделились от современных людей — Homo sapiens — 520−630 тысяч лет назад, а от другого подвида вымерших людей, денисовских — 390−440 тысяч лет назад.
Также исследователи нашли в геноме неандертальской женщины мутации, ассоциированные с восприимчивостью к болезням, встречающимся и у современных людей. Среди них были варианты, связанные расстройствами пищевого поведения, ревматоидным артритом и шизофренией. Часть вариантов генов ассоциируется с уровнем холестерина низкой плотности («плохой» холистерин) и витамина Д в плазме крови, а также реакцией на антипсихотические препараты. По мнению авторов работы, их результаты стали еще одним доказательством того, что неандертальские варианты генов влияют на риск возникновения некоторых болезней у современных людей.
Неандертальцы жили в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии в период 600−25 тысяч лет назад. Ученые предлагают разные гипотезы, объясняющие, почему вымерли неандертальцы. По одной версии их подкосили болезни, которые люди принесли из Африки; по другой — они вымерли во время последнего ледникового периода
Екатерина Русакова.