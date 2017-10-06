Жители Владивостока провожают экс-губернатора шуточными баннерами
По дороге в аэропорт неизвестные разместили «прощальный» рекламный плакат, посвящённый отъезду Владимира Миклушевского.
По дороге в аэропорт неизвестные разместили «прощальный» рекламный плакат, посвящённый отъезду Владимира Миклушевского.
Сегодня на одном из рекламных щитов, размещённых вдоль построенной к Саммиту АТЭС трассы, ведущей в международный аэропорт «Кневичи», появился довольно необычный баннер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на соцсети.
На белом фоне изображение известного мультипликационного героя
В социальных сетях уже идёт активное обсуждение данной акции. Пользователи инстаграма, в частности, считают, что таким образом неизвестные жители Владивостока решили попрощаться с
Напомним, Миклушевский сообщил, что собирается вернуться в Москву. По информации агентства, отъезд бывшего губернатора должен состояться уже в эти выходные. Учитывая созвучие имени мультяшного героя и фамилии губернатора, а также место размещения баннера, пользователи соцсетей решили, что таким образом жители Владивостока «прощаются» с непопулярным чиновником.