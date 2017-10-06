Жители Владивостока провожают экс-губернатора шуточными баннерами

Источник: VLADNEWS

Сегодня на одном из рекламных щитов, размещённых вдоль построенной к Саммиту АТЭС трассы, ведущей в международный аэропорт «Кневичи», появился довольно необычный баннер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на соцсети.

На белом фоне изображение известного мультипликационного героя Микки-Мауса соседствует с надписью «GO HOME», что означает «отправляйся домой».

В социальных сетях уже идёт активное обсуждение данной акции. Пользователи инстаграма, в частности, считают, что таким образом неизвестные жители Владивостока решили попрощаться с экс-губернатором края Владимиром Миклушевским, отправленным на этой неделе в отставку указом президента России Владимира Путина.