Казанские хирурги сделали мужчине из Альметьевска нос из его ребра

15 лет назад мужчине во время драки сломали нос. Его восстановлением занялись врачи из Узбекистана. Они пытались выпрямить сломанный нос, а в итоге удалили хрящ. После этого орган обоняния сплющился.

— За ринопластику носа долго никто не брался. Было трудно им дышать, — рассказывает мужчина.

После этого он обратился к казанским хирургам. Операция длилась более пяти часов. Врачи использовали закрытый метод операции, чтобы не осталось шрамов. Отмечается, что подобная операция, когда пациенту из реберного хряща делают нос, проводилась в Казани в десятый раз.