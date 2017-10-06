Красноярские дорожники готовы к зиме
Для борьбы со снежным накатом и гололедицей подготовлены 262 единицы техники.
Для борьбы со снежным накатом и гололедицей подготовлены 262 единицы техники.
Дорожные службы Красноярска готовы к работе в
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«По поручению главы города в этом году парк уборочных машин пополнился. В текущем году было приобретено 19 новых современных уборочных машин. 14 машин были куплены за счёт средств экономии городского бюджета и ещё 5 подарили городским предприятиям спонсоры. Среди новых машин есть как крупногабаритная техника, так и универсальные машины, которые очень помогут в уборке дорожек, парков и скверов. Вся техника российского производства и находится на гарантии», — отметил Игорь Титенков.
На каждом специализированном предприятии дополнительно заключаются договоры, которые позволят в случае необходимости привлекать для оказания услуг по содержанию
Контролируют спецтехнику с помощью системы ГЛОНАСС. Датчиками укомплектован практически весь городской автопарк. Специалисты установили 200 видеокамер на наиболее сложных участках
Для борьбы с гололедицей и снежным накатом заготовлен необходимый месячный запас противогололёдных материалов, закуплено 19 тонн песка, 849 тонн соли, 3 874 тонны
Полностью на «зимний режим» уборки предприятия перейдут к 15 октября. Однако часть техники уже переоборудована для работы в снег и гололёд.
«В случае ухудшения погоды предприятия готовы обеспечить усиленный круглосуточный режим работы. При понижении температур, снегопадах и гололеде на основных магистралях города будет выполняться патрульное прометание и подсыпка особо опасных участков. Основной задачей является ликвидация