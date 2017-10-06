К ремонту проспекта Мира в Красноярске подключили заключенных
В Красноярске на проспекте Мира работы по ремонту и благоустройству выполняют заключенные в форме дорожных рабочих.
В Красноярске на проспекте Мира работы по ремонту и благоустройству выполняют заключенные в форме дорожных рабочих.
В Красноярске на проспекте Мира работы по ремонту и благоустройству выполняют заключенные. Информация об этом появилась сегодня в социальных сетях.
На размещенных видео видно, как заключенные в форме дорожных рабочих убирают мусор и брусчатку на центральной улице города.
Как пояснили в
Напомним, что вчера глава Красноярска Эдхам Акбулатов раскритиковал подрядчика ремонта главного проспекта горорда и велел ему привлечь дополнительные ресурсы для ускорения процесса.
«Заключенные убирали проспект Мира в рамках своей обычной работы по уборке улиц, — пояснили в