К ремонту проспекта Мира в Красноярске подключили заключенных

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске на проспекте Мира работы по ремонту и благоустройству выполняют заключенные. Информация об этом появилась сегодня в социальных сетях.

На размещенных видео видно, как заключенные в форме дорожных рабочих убирают мусор и брусчатку на центральной улице города.

Как пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Красноярскому краю, программа по использованию осужденных в работах по уборке и благоустройству красноярских улиц существует уже несколько лет. В них принимает участие около 100 заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 19. И сегодня часть из них, 10−15 человек, работали на проспекте Мира.

Напомним, что вчера глава Красноярска Эдхам Акбулатов раскритиковал подрядчика ремонта главного проспекта горорда и велел ему привлечь дополнительные ресурсы для ускорения процесса.