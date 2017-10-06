Внимание! В Башкирии в одном из районов обнаружена вспышка ящура
УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане в Туймазинском районе обнаружена вспышка ящура. Карантин установлен в селах Урмекеево и Ермухаметово.
УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане в Туймазинском районе обнаружена вспышка ящура. Карантин установлен в селах Урмекеево и Ермухаметово.
Как сообщает местная газета «Туймазинский вестник», неладное заподозрили местные ветеринарные врачи после того, как обнаружили у бурёнок странные пятна на вымени. Взятые у них анализы были отправлены во Владимир, откуда пришло подтверждение, что в образцах действительно обнаружен вирус ящура.
С 5 октября в районе введён режим чрезвычайной ситуации. Перекрыты дороги, ведущие из неблагополучных населённых пунктов, установлены пропускные посты, оборудованные дезбарьерами, во дворах и на фермах специалисты проводят дезинфекцию.
Ящур — острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек), характеризующееся интоксикацией и
«Мы не можем рисковать здоровьем людей и поголовьем скота в районе, — сказал главный ветеринарный врач района Ильгиз Насибуллин. — Животные в этих населённых пунктах будут ликвидированы в обязательном порядке, а их хозяева получат денежную компенсацию».
Остальной скот в личных подворьях и на сельскохозяйственных предприятиях района будет бесплатно привит. В работе будут задействованы ветеринарные специалисты со всей республики.
Жителей района и города призывают особое внимание уделить личной безопасности: не покупать молоко, молочные продукты и мясо в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов.
Между тем, в администрации Туймазинского района комментировать ситуацию отказались. В управлении ветеринарии РБ данную информацию не опровергли, но и не подтвердили.
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