Внимание! В Башкирии в одном из районов обнаружена вспышка ящура

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает местная газета «Туймазинский вестник», неладное заподозрили местные ветеринарные врачи после того, как обнаружили у бурёнок странные пятна на вымени. Взятые у них анализы были отправлены во Владимир, откуда пришло подтверждение, что в образцах действительно обнаружен вирус ящура.

С 5 октября в районе введён режим чрезвычайной ситуации. Перекрыты дороги, ведущие из неблагополучных населённых пунктов, установлены пропускные посты, оборудованные дезбарьерами, во дворах и на фермах специалисты проводят дезинфекцию.

Ящур — острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек), характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвеным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа. Заражение людей происходит при употреблении сырого молока и недостаточно проваренного мяса. Инфекцию могут подхватить те, кто непосредственно контактирует с больными животными.

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«Мы не можем рисковать здоровьем людей и поголовьем скота в районе, — сказал главный ветеринарный врач района Ильгиз Насибуллин. — Животные в этих населённых пунктах будут ликвидированы в обязательном порядке, а их хозяева получат денежную компенсацию».

Остальной скот в личных подворьях и на сельскохозяйственных предприятиях района будет бесплатно привит. В работе будут задействованы ветеринарные специалисты со всей республики.

Жителей района и города призывают особое внимание уделить личной безопасности: не покупать молоко, молочные продукты и мясо в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов.

Между тем, в администрации Туймазинского района комментировать ситуацию отказались. В управлении ветеринарии РБ данную информацию не опровергли, но и не подтвердили.