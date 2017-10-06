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11:58 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде наградили лучших педагогов

В День учителя в Центральном концертном зале собрались представители всех муниципалитетов Волгоградской области, представляющие почти 40-тысячный педагогический коллектив региона. Губернатор поздравил их с профессиональным праздником, лучшим работникам образования были вручены награды.

Десяти работникам образования было присвоено звание «Заслуженный педагог Волгоградской области», почетными грамотами главы региона отмечены 16 учителей. Кроме того, принято решение наградить премией губернатора Волгоградской области 40 молодых учителей. Также премию главы региона и Волгоградской областной Думы получат 60 педагогов дошкольного и дополнительного образования.

Помимо этого, глава региона Андрей Бочаров выступил с предложением о присвоении звания «Почетный гражданин Волгоградской области» Народному учителю России, Герою Труда РФ Юрию Лепехину и советнику при ректорате ВГСПУ, академику РАО, доктору педагогических наук, профессору, ректору ВГСПУ с 2007 по 2017 годы Николаю Сергееву.

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