Собственников давшего трещину семиэтажного дома на ул. Ломоносова в Нижнем Новгороде обязали за свой счёт провести реконструкцию

При этом, администрация Советского района предъявила собственникам жилых помещений в указанном многоквартирном доме, требование о проведении работ по реконструкции дома в срок до 30 декабря 2022 года.
В случае необходимости жителям предложено обратиться в администрацию района для размещения их в маневренном фонде. Пока таких обращений не поступало.
Согласно информации, в настоящее время правлением ТСЖ «На Ломоносова» заключен договор на мониторинг строительных конструкций дома. Результаты мониторинга в администрацию пока не предъявлялись.
По имеющимся данным, до настоящего времени собственники помещений дома не приняли решение о проведении работ по реконструкции дома и соответственно к работам не приступили.
Напомним, трещины в кирпичной кладке на стыке между секциями дома образовались в начале сентября.
Дом по адресу Ломоносова, 15 — семиэтажный, кирпичный, Г-образный. Здание было построено в 2003 году, в нём 78 квартир, электрифицирован, газифицирован. В доме проживают около 200 человек, из них почти 50 детей. Дом находится на балансе ТСЖ «На Ломоносова», все квартиры находятся в частной собственности.