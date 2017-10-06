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11:49 (мск), источник: НТА-Приволжье

Собственников давшего трещину семиэтажного дома на ул. Ломоносова в Нижнем Новгороде обязали за свой счёт провести реконструкцию

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в администрации Советского района Нижнего Новгорода, многоквартирный дом № 15 по ул. Ломоносова признан аварийным и подлежащим реконструкции.

При этом, администрация Советского района предъявила собственникам жилых помещений в указанном многоквартирном доме, требование о проведении работ по реконструкции дома в срок до 30 декабря 2022 года.

В случае необходимости жителям предложено обратиться в администрацию района для размещения их в маневренном фонде. Пока таких обращений не поступало.

Согласно информации, в настоящее время правлением ТСЖ «На Ломоносова» заключен договор на мониторинг строительных конструкций дома. Результаты мониторинга в администрацию пока не предъявлялись.

По имеющимся данным, до настоящего времени собственники помещений дома не приняли решение о проведении работ по реконструкции дома и соответственно к работам не приступили.

Напомним, трещины в кирпичной кладке на стыке между секциями дома образовались в начале сентября.

СПРАВКА

Дом по адресу Ломоносова, 15 — семиэтажный, кирпичный, Г-образный. Здание было построено в 2003 году, в нём 78 квартир, электрифицирован, газифицирован. В доме проживают около 200 человек, из них почти 50 детей. Дом находится на балансе ТСЖ «На Ломоносова», все квартиры находятся в частной собственности.

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