Собственников давшего трещину семиэтажного дома на ул. Ломоносова в Нижнем Новгороде обязали за свой счёт провести реконструкцию

При этом, администрация Советского района предъявила собственникам жилых помещений в указанном многоквартирном доме, требование о проведении работ по реконструкции дома в срок до 30 декабря 2022 года.

В случае необходимости жителям предложено обратиться в администрацию района для размещения их в маневренном фонде. Пока таких обращений не поступало.

Согласно информации, в настоящее время правлением ТСЖ «На Ломоносова» заключен договор на мониторинг строительных конструкций дома. Результаты мониторинга в администрацию пока не предъявлялись.

По имеющимся данным, до настоящего времени собственники помещений дома не приняли решение о проведении работ по реконструкции дома и соответственно к работам не приступили.

Напомним, трещины в кирпичной кладке на стыке между секциями дома образовались в начале сентября.

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