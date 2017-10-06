Расписание пяти электричек изменится в Иркутской области

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, изменение коснётся электричек № 6405 Тулун — Нижнеудинск, № 6406 Нижнеудинск — Тулун, № 6407 Тулун — Нижнеудинск и № 6408 Нижнеудинск — Тулун. Кроме того, с 9 октября по многочисленным просьбам пассажиров изменится расписание пригородного поезда № 6117 Иркутск-Пассажирский — Черемхово. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

В сутках 7 октября 2017 года на ВСЖД расписание пригородных поездов № № 6405, 6406, 6407, 6408 изменится следующим образом (время указано местное):

— № 6405 Тулун — Нижнеудинск, расписание поезда изменяется на участке Вершина — Нижнеудинск: из Тулуна поезд будет отправляться в 07:41, Вершина 08:52 — 08:53 (вместо 08:48 — 08:49), прибывать в Нижнеудинск в 10:07 (вместо 10:02);.

— № 6406 Нижнеудинск — Тулун: отправление из Нижнеудинска в 08:12 (вместо 07:20), прибытие в Тулун в 10:40, (вместо 09:43);.

— № 6407 Тулун — Нижнеудинск, расписание поезда изменяется на участке Вершина — Нижнеудинск: отправление из Тулуна в 14:45, Вершина 15:56 — 15:57 (вместо 15:52 — 15:53), прибытие в Нижнеудинск в 17:11 (вместо 17:06);.

— № 6408 Нижнеудинск — Тулун, расписание поезда изменяется на участке Вершина — Тулун: отправление из Нижнеудинска в 17:31, Вершина 18:48 — 18:49 (вместо 18:46 — 18:47), прибытие в Тулун в 19:59 (вместо 19:54).

Расписание пригородного поезда № 6117 Иркутск-Пассажирский — Черемхово с 9 октября изменится следующим образом (время указано местное):

— ежедневно (кроме субботы) электричка будет отправляться со ст. Иркутск-Пассажирский в 16:50, далее она проследует по маршруту с остановками: Иркутный мост 16:53, Военный Городок 16:56—16:57 , Иркутск-Сортировочный 17:03—17:04 , Заводская 17:07—17:08 , Компрессорная 17:10, Батарейная 17:14—17:15 , ПМС-45 17:16, Вересовка 17:17, Мегет 17:21—17:22 , Карьер 17:26, Совхозная 17:29, Суховская 17:33—17:34 , Южная 17:37—17:38 , Ангарск 17:42—17:43 , Майск 17:45, Китой 17:49—17:50 , Биликтуй 17:52, Тельма 18:00, Тельминка 18:04, Усолье-Сибирское 18:08—18:09 , Зеленый Городок 18:13—18:14 , Лужки 18:17, Мальтинка 18:18—18:19 , Мальта 18:24—18:25 , 5100 км 18:29, Белая 18:31—18:32 , Заимка 18:40, Половина 18:46—18:47 , Витух 18:52, Восточный 18:55, Касьяновка 18:58, Гришево 19:05—19:06 , прибытие на ст. Черемхово запланировано в 19:16;.