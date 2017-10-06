Более 7 тыс. мешков мусора собрали за лето активисты с улиц Иркутска
Более двух млн кв. м очистили от мусора экологические отряды мэра Иркутска.
Более двух млн кв. м очистили от мусора экологические отряды мэра Иркутска.
Как 6 октября 2017 года сообщила
Молодые люди помогали поддерживать чистоту и порядок в городе в течение летних каникул. За этот период около 160 активистов из числа основного и резервного состава собрали более семи тысяч мешков мусора, было проведено около 70 рейдов по частному сектору. Отряды приняли активное участие не только в наведении порядка и благоустройстве города, но и в общегородских мероприятиях, спортивных праздниках, экологических
«Также в этом году был организован “Зеленый патруль”. Ребята с зелеными повязками проводили просветительские беседы по экологическому воспитанию населения, раздавали листовки, — сообщил руководитель экологических отрядов. — Впервые к нашей работе были привлечены подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, ребята зарекомендовали себя с лучшей стороны и подобная практика будет продолжена».