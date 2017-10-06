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11:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Поезда во всей красе показали на ж/д вокзале Владивостока в честь праздника

Железнодорожники отметили сегодня сразу два профессиональных юбилея.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.

Парад техники и концерт с митингом провели сегодня, 6 октября, на железнодорожном вокзале Владивостока у мемориала «Паровоз». Как прошел праздник, посвященный 120-летию ДВЖД и 180-летию РЖД, узнало ИА PrimaMedia.

Справка: Дальневосточная железная дорога — филиал ОАО «РЖД» и основная транспортная система ДФО, проходит по шести субъектам РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областям, Республике Саха (Якутия). В зоне ее обслуживания находятся также Магаданская область, Камчатский край и Чукотcкий автономный округ — все вместе более 40% территории страны. ДВЖД состоит из Хабаровского, Владивостокского, Комсомольского, Тындинского и Сахалинского подразделений. По итогам 2016 года, на ДВЖД находилось 444 станции и разъезда, три погранперехода (в Гродеково, Махалино c КНР и в Хасане с КНДР), эксплуатационная длина — 6,8 тысяч км, численность сотрудников — более 55 тысяч человек.

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