7 свердловских муниципалитетов закроют «зелеными щитами»

Власти Среднего Урала поддержали инициативу жителей Березовского о создании «зеленых щитов» для города. Идея была направлена Евгению Куйвашеву в период предвыборной кампании в качестве наказа, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам первого заместителя руководителя администрации губернатора Вадима Дубичева, работа по насаждению лесопарковых зеленых зон вокруг городов региона уже ведется. «В настоящее время определены 7 муниципальных образований, где требуется создание таких поясов», — говорится в письме Дубичева в адрес инициативной группы березовчан.