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11:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

7 свердловских муниципалитетов закроют «зелеными щитами»

По задумке березовчан.

Власти Среднего Урала поддержали инициативу жителей Березовского о создании «зеленых щитов» для города. Идея была направлена Евгению Куйвашеву в период предвыборной кампании в качестве наказа, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам первого заместителя руководителя администрации губернатора Вадима Дубичева, работа по насаждению лесопарковых зеленых зон вокруг городов региона уже ведется. «В настоящее время определены 7 муниципальных образований, где требуется создание таких поясов», — говорится в письме Дубичева в адрес инициативной группы березовчан.

Стоит напомнить, что жители Березовского предложили включить в «Пятилетку развития» положения о создании лесополосы вокруг муниципалитетов Среднего Урала и ужесточении контроля за вырубкой деревьев.

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