В Приднестровье девушка сбросила 85 кг ради мужа и платья

Как призналась девушка в интервью одному сетевому изданию, она весила 150 килограмм, а решилась на перемены во внешности из-за любви.

«Я хотела вернуть внимание мужа. Сейчас наши отношения снова на высоте», — улыбается героиня сюжета.

Илона утверждает, что ежедневно по два часа она занимается в тренажёрном зале. Диета, по ее словам, тоже играет немаловажную роль, но на голодный паёк она не перешла.

«Хочешь есть — ешь яблоко. Не хочешь яблоко? Не хочешь есть!», — такой девиз девушки.

Она также призналась, что старое мамино платье из гардероба тоже мотивировало ее сбросить лишние килограммы. И, судя по тому, как девушка выглядит в этом наряде, ее усилия не оказались напрасными.